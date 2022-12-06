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09:32, 6 декабря 2022Спорт

Овечкин вышел на второе место по числу матчей в НХЛ среди россиян

Нападающий «Вашингтона» Овечкин вышел на второе место по числу матчей в НХЛ среди россиян

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился новым достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча против «Эдмонтон Ойлерс», прошедшая в ночь на 6 декабря, стала для отечественного нападающего 1301-й в регулярных чемпионатах. Таким образом, Овечкин вышел на второе место по числу матчей в НХЛ среди российских игроков. По этому показателю он сравнялся с Сергеем Гончаром. Лидером по количеству матчей в лиге среди россиян остается Алексей Ковалев, который провел 1316 игр.

30 ноября в игре против «Ванкувер Кэнакс» Овечкин оформил дубль на 6-й и 12-й минутах. Таким образом, россиянин забросил 402-ю и 403-ю шайбы в карьере в гостевых матчах НХЛ, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки.

Всего на счету Овечкина 793 гола за карьеру в лиге. Он является лучшим европейским снайпером в НХЛ. В общем рейтинге россиянин уступает только Гретцки, забросившему 894 шайбы, и Горди Хоу, в активе которого 801 гол.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м в составе столичной команды он выиграл Кубок Стэнли.

Дарья Коршунова
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