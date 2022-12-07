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08:41, 7 декабря 2022Среда обитания

Названы регионы России с подорожавшей землей

ЦИАН: земля под ИЖС больше всего подорожала в Новосибирской области

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

К концу ноября 2022 года среди регионов России земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) больше всего подорожали в Новосибирской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЦИАН.

В среднем по стране стоимость участков стала больше на 9,2 процента, чем в ноябре 2021 года. В Новосибирской области показатель увеличился в три раза, в Алтае — в два раза. Регионом с подорожавшей землей также назвали Адыгею, где динамика достигла 43,9 процента.

Ниже в списке расположились Иркутская область и Забайкальский край, где земля под ИЖС подорожала на 39,4 процента и 38,2 процента соответственно. Динамику более чем в 30 процентов также зафиксировали в Хабаровском крае (36,7 процента) и Дагестане (35,2 процента).

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что в третьем квартале 2022 года в России подорожали земельные участки под строительство частного дома — относительно 2021 года цены поднялись на 20 процентов. Самые дорогие объекты на тот момент находились в Крыму.

Нина Ташевская
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