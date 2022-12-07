Хуснуллин сообщил о начале ремонта на левой части Крымского моста

Хуснуллин сообщил о начале ремонтных работ на левой автомобильной части Крымского моста

Начались ремонтные работы на левой автомобильной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

Хуснуллин отметил, что движение по обеим полосам автодорожной части Крымского моста намерены открыть в марте 2023 года. Вице-премьер уточнил, что на левой части уже организована поставка и сборка пролетных строений.

«Из 1,2 тысячи тонн поставлено 648, собрано порядка 15 процентов от общего объема. Одновременно идет демонтаж поврежденных пролетов», — написал Хуснуллин.

5 декабря сообщалось, что движение по правой стороне автодорожной части Крымского моста удалось восстановить. В тот же день президент России Владимир Путин проехался по Крымскому мосту на автомобиле.

Глава государства также пообщался со строителями и назвал Крымский мост произведением искусства.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Путин заявил, что украинские спецслужбы являются заказчиками и исполнителями теракта.