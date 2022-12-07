Российский МИД обеспокоился скоплением нефтетанкеров у берегов Турции

Замглавы МИД России Глушко заявил, что РФ встревожена скоплением танкеров у берегов Турции

Россия обеспокоена скоплением российских нефтяных танкеров у берегов Турции, заявил замглавы МИД РФ Александр Глушко. Его цитирует РИА Новости.

«Эта проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний. Ведь страхуют страховые компании, а не государство», — сказал он, отметив, что будет готов решать проблему на «политическом уровне», если ситуация не разрешится.

По данным СМИ, российские компании скупили значительное количество танкеров, чтобы доставлять нефть без участия международных страховщиков. На этом фоне в территориальных водах Турции образовался затор из танкеров. Республика отказывается пропускать суда без гарантий.

1 декабря Турция ввела дополнительные требованиям при прохождении через свои проливы для танкеров, перевозящих сырую нефть. Анкара начала требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее выдачу судну P&I-страхования. Она нужна для покрытия ущерба в случае урона третьим лицам, окружающей среде или грузу. Турецкие власти также просят прилагать к отчету о навигационном плане письмо страховой компании с указанием информации о судне, грузе и рейсе.