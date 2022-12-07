Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:42, 7 декабря 2022Мир

Российский МИД обеспокоился скоплением нефтетанкеров у берегов Турции

Замглавы МИД России Глушко заявил, что РФ встревожена скоплением танкеров у берегов Турции

Фото: Francisco Seco / AP

Россия обеспокоена скоплением российских нефтяных танкеров у берегов Турции, заявил замглавы МИД РФ Александр Глушко. Его цитирует РИА Новости.

«Эта проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний. Ведь страхуют страховые компании, а не государство», — сказал он, отметив, что будет готов решать проблему на «политическом уровне», если ситуация не разрешится.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

По данным СМИ, российские компании скупили значительное количество танкеров, чтобы доставлять нефть без участия международных страховщиков. На этом фоне в территориальных водах Турции образовался затор из танкеров. Республика отказывается пропускать суда без гарантий.

1 декабря Турция ввела дополнительные требованиям при прохождении через свои проливы для танкеров, перевозящих сырую нефть. Анкара начала требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее выдачу судну P&I-страхования. Она нужна для покрытия ущерба в случае урона третьим лицам, окружающей среде или грузу. Турецкие власти также просят прилагать к отчету о навигационном плане письмо страховой компании с указанием информации о судне, грузе и рейсе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации
Сотрудники ФСБ задержали россиянина при попытке уехать воевать против России
Пользователей Windows 7 отключат от браузера Chrome
Умер актер фильмов «Пан Володыевский» и «Пепел» Ян Новицкий
Путин предложил задуматься об ужесточении ответственности за утечку данных
В США предостерегли Украину от наступления на Крым
Звездный организатор праздников раскрыла секреты вечеринки без лишних затрат
Овчарка в одиночку расправилась с восемью койотами и спасла стада хозяина
Путин пообещал защищать союзников России «всеми имеющимися средствами»
Звезда «Тайн следствия» рассказала о традиции наряжать елку на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.