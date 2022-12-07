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16:14, 7 декабря 2022Бывший СССР

В Литве одобрили запрет на владение оружием для россиян

Комитет Сейма Литвы одобрил поправку, запрещающую россиянам владеть оружием
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Фото: Aleksey Kashmar / Unsplash

Гражданам России, Белоруссии и других стран, не соответствующих критериям европейской и евроатлантической интеграции, должно быть запрещено владеть огнестрельным оружием в Литве. Соответствующую поправку к закону одобрил комитет Сейма республики по национальной безопасности и обороне. Об этом пишет ТАСС.

По словам председателя комитета Лауринаса Касчюнаса, запрет поспособствует установлению большей безопасности в стране. «Отпадет угроза появления в случае каких-то беспорядков враждебных вооруженных групп», — объяснил литовский парламентарий.

Агентство уточняет, что под запрет попадает владение не только оружием, но и боеприпасами, в том числе предназначенными для спорта и самообороны. Если Сейм одобрит поправки, то в течение года владельцы оружия среди граждан других стран должны будут сдать его. В противном случае оружие конфискуют.

Ранее в Литве подготовили специальную анкету для россиян и белорусов, желающих получить визу или вид на жительство в стране. В ней в том числе необходимо будет указывать свое отношение к ситуации на Украине. Как сообщили в департаменте миграции при МВД Литвы, анкету обяжут заполнять всех граждан России и Белоруссии в возрасте старше 18 лет, которые обращаются с просьбой о выдаче литовской визы, а также выдаче, замене или оформлении вида на жительство в стране.

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Варвара Кошечкина
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