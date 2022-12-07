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18:06, 7 декабря 2022Спорт

Выступавшая на ОИ-2020 россиянка сменила спортивное гражданство на палестинское

Выступавшая на ОИ-2020 россиянка Максакова сменила спортивное гражданство на палестинское
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters

Россиянка Александра Максакова, выступающая в выездке, сменила спортивное гражданство. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Теперь на международных турнирах она будет представлять Палестину. Ранее в сборную этой страны перешел муж спортсменки Егор Щибрик, специализирующийся на конкуре. Пара проживает в Нидерландах.

Летом 2021 года Максакова в составе сборной России выступала на Олимпийских играх в Токио. В командных соревнованиях по выездке она заняла 12-е место, а в личном турнире стала 53-й.

15 ноября появилась информация, что российский биатлонист Виктор Плицев сменил спортивное гражданство. 27-летний атлет перешел в сборную Северной Македонии и сможет выступить в новом сезоне на международных турнирах.

Алексей Гусев
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