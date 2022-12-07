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18:33, 7 декабря 2022Забота о себе

Звездный организатор праздников раскрыла секреты вечеринки без лишних затрат

Организатор праздников назвала одним из секретов хорошей вечеринки головоломки для гостей

Фото: Unsplash

Сделать вечеринку незабываемой помогут тщательное планирование, заранее составленный тематический плейлист и вкусная еда, уверена организатор праздников семьи Кардашьян Шэрон Сакс. Некоторые другие секреты веселого торжества без лишних затрат она раскрыла изданию E!News.

Сакс заявила, что не нужно быть миллионером, чтобы устроить впечатляющую вечеринку. Главным секретом успеха любого мероприятия она назвала присутствие на нем хозяина праздника — не на кухне, а рядом с гостями, которые собрались, чтобы повеселиться вместе с ним.

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Звездный эксперт посоветовала заранее продумать программу: в ней необходимо предусмотреть время для конкурсов, настольных игр или головоломок. Помимо этого, лучше до вечеринки составить плейлист и разослать его гостям — это оставит у них приятные воспоминания о празднике и избавит от стресса перед исполнением незнакомых песен, если планируется караоке.

Также отличной идеей для рождественского вечера, которой не гнушаются и звезды, станет мгновенный обмен подарками, продолжила Сакс. Для этого надо просто попросить каждого из гостей принести небольшой гендерно-нейтральный презент в заранее оговоренном ценовом диапазоне. Каждому подарку надо присвоить номер, затем останется только предложить участникам выбрать понравившееся число. В итоге каждый из гостей уйдет домой с милым сувениром и позитивными эмоциями.

Еще один совет от специалистки — обязательно продумать меню вечера. По ее мнению, вместо застолья со сменой блюд гораздо разумнее организовать шведский стол с закусками, салатами и напитками. Над зоной еды можно повесить гирлянды, зажечь свечи, чтобы создать праздничное настроение.

Также, по словам Сакс, ни одна звездная вечеринка не может обойтись без фотозоны, ведь многочисленные снимки близких людей в красивых нарядах в мобильном телефоне помогут надолго сохранить приятные воспоминания.

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Наталья Обрядина
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