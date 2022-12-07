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11:49, 7 декабря 2022Россия

Стали известны подробности ДТП с маршруткой на севере Москвы

Четыре человека получили травмы в результате ДТП с маршруткой на севере Москвы

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Водитель маршрутки догнал легковой автомобиль, после чего зацепил еще одно транспортное средство, из-за чего на Севере Москвы произошло ДТП. Такие подробности приводит РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Авария произошла утром в среду, 7 декабря, на Ленинградском проспекте.

Сначала сообщалось о восьми пострадавших. Позже стало известно, что в результате столкновения четыре человека получили травмы и были доставлены в больницу.

Также в сети были опубликованы кадры, на которых запечатлен момент ДТП. На них видно, как водитель маршрутки, двигаясь с большой скоростью, врезается в другую машину.

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Евгения Куликова
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