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11:28, 7 декабря 2022Россия

ДТП с маршруткой на севере Москвы попало на видео

«112» опубликовал кадры столкновения маршрутки с авто на Ленинградском проспекте в Москве

Столкновение маршрутного такси с легковушкой на Ленинградском проспекте на севере Москвы попало на видео. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «112».

На появившемся видео водитель маршрутки, двигаясь с большой скоростью, врезается в иномарку. От удара авто таранит впередистоящую машину.

В результате ДТП четыре человека получили травмы, им уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.

О происшествии на севере столицы стало известно утром 7 декабря. По данным РЕН ТВ, маршрутка в момент ДТП направлялась в Подмосковье.

На месте работали представители экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось, что 15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове. Всех получивших травмы оперативно госпитализировали.

Анна Щербакова
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