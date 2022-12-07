Бывшего главу правительства Кузбасса обвинили в хищении 72 миллионов рублей

Бывшего главу правительства Кузбасса Вячеслава Телегина обвинили в хищении 72 млн рублей

Бывшего главу правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина обвинили в хищении почти 73 миллионов рублей из госбюджета. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в 2014-2018 годах фигурант возглавлял администрацию Ленинск-Кузнецкого округа. Там он в интересах компании «Экострой ЛК» согласовал аукцион о развитии жилищной и социальной инфраструктуры. Впоследствии он заключил незаконные муниципальные контракты с этой строительной компанией на сумму свыше 72 миллионов рублей.

Позже мужчина легализировал сумму путем перечисления в адрес юридических и физических лиц и обналичил. Кроме того, в 2018 году «Экострой ЛК» приобрел для экс-председателя правительства Кузбасса машину Toyota Land Cruiser за 4,9 миллиона рублей.

Ранее правоохранительные органы задержали Телегина. Должен был решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, однако Центральный районный суд Кемерова отложил заседание.