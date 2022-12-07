Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:08, 7 декабря 2022Мир

В Турции анонсировали переговоры с российской стороной по Сирии

Aydınlık: cпецпредставитель президента России Лаврентьев обсудит в Турции ситуацию в Сирии

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев приедет в Турцию с официальным визитом. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.

Ожидается, что российская делегация будет находиться в Стамбуле с 8 по 9 декабря. Газета отмечает, что на повестке переговоров будут проведение Турцией трансграничной военной операции в Сирии и ситуация в регионе.

«Контакты по линии специальных служб между двумя сторонами продолжаются. Это помогает решать ряд вопросов, связанных в том числе с обстановкой на земле», — цитирует газета Лаврентьева, выступавшего на 19-й встрече представителей России, Турции и Ирана в Астане.

Материалы по теме:
«Он получил все, что хотел» Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
«Он получил все, что хотел»Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
1 июля 2022
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО. Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО.Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
15 апреля 2022

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ об ударах по Сирии и Ираку, а также о проведении военной операции на территории Сирии и Ирака. По его словам, Анкара имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии.

О планах Турции провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в котором Анкара обвиняет сирийских курдов.

Анкара признает ряд курдских формирований, в том числе Рабочую партию Курдистана, экстремистскими. С 1980-х стороны не раз заключали перемирия и нарушали их, но в 2015-м РПК отказалась идти на мир. После начала сирийской войны в начале 2010-х между курдами и турками регулярно происходят столкновения на сирийской территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о продолжении наступления на краснолиманском направлении
Блогерша назвала пять универсальных вещей для стильного образа полных женщин
Сандра Буллок продала дом в США в рекордные сроки
Бывший тренер «Зенита» назвал Дзюбу проблемным ветераном
Диетолог назвала неожиданную альтернативу шоколаду
В Латвии заявили об открытости для российских СМИ
Объявление для собаководов в лифте московской многоэтажки возмутило россиян
В Турции анонсировали переговоры с российской стороной по Сирии
На Украине назвали сроки замены уничтоженных обстрелами трансформаторов
Песков объяснил отсутствие ответа России на потолок цен на нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.