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17:22, 7 декабря 2022Спорт

Роналду отреагировал на выход Португалии в 1/4 финала чемпионата мира

Криштиану Роналду назвал выход Португалии в 1/4 финала ЧМ историческим результатом

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на выход команды в 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. Спортсмен высказался на эту тему в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Невероятный день для Португалии. Роскошная игра команды, в которой так много таланта и молодости», — написал Роналду. Он назвал результат историческим и отметил, что мечта его сборной жива.

В 1/8 финала ЧМ-2022 португальцы со счетом 6:1 обыграли Швейцарию. Роналду вышел на замену во втором тайме и не отметился результативными действиями. Всего в его активе один гол на турнире с пенальти.

В четвертьфинале португальцы встретятся с Марокко. Игра пройдет 9 декабря.

Алексей Гусев
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