Визит Макрона в США показал два подхода Запада к конфликту на Украине

«Ъ»: страны Запада ожидают переговоров России и Украины, но не торопят их начало

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в США показал, что на Западе есть два подхода к конфликту на Украине — там ожидают переговоров Москвы и Киева, но не торопят их начало. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что все союзники Киева так или иначе выражают готовность поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». С другой стороны — некоторые, включая Париж, полагают, что надо быть готовыми к переговорам между Россией и Украиной в любой момент и чем раньше они начнутся, тем лучше.

По мнению Макрона, необходимо поддерживать контакты с российским президентом Владимиром Путиным, в то время как, например, американский лидер Джо Байден считает, что для этого должны сложиться определенные условия. Различие в этих позициях можно объяснить высказыванием Макрона о том, что союзники платят отнюдь не одинаковую цену из-за продолжающего конфликта.