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10:31, 8 декабря 2022Забота о себе

Женщина нашла у себя рак груди благодаря посту в соцсетях

Independent: женщина прочитала пост в соцсети и обнаружила у себя рак

Фото: Victoria Strukovskaya / Unsplash

Жительница Лондона, Великобритания, обнаружила у себя опухоль груди, прочитав пост соседки в социальной сети. Об этом сообщает Independent.

«Я только вернулась домой из отпуска, во время которого побывала в Камбодже, Вьетнаме и Таиланде. За год до этого у моей соседки диагностировали рак груди, поэтому она опубликовала в соцсети пост с призывом проверяться. Я подумала, что нужно тоже провериться, и нашла опухоль», — рассказала 56-летняя Фиона Кейн.

Женщина обратилась к врачу, который диагностировал у нее инвазивный лобулярный рак правой молочной железы и неинвазивную протоковую карциному. Кейн начала лечение в феврале 2020 года и перенесла двойную мастэктомию.

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Через месяц после этого она прошла курс химиотерапии. В специализированном приложении Кейн нашла сообщество, где черпала способы побороть побочные эффекты терапии. Женщина нашла в приложении по всему миру друзей, которые столкнулись с тем же недугом.

Сейчас болезнь женщины вошла в стадию ремиссии. Кейн оставила работу аналитика и стала заниматься восстановлением мебели. «Это дарит мне большую радость. Я беру шкаф, который никто не любил, делаю с ним что-то. Он почти сразу продается», — пояснила она. Сейчас женщина планирует путешествие в Индию в 2023 году.

Ранее маммологи-онкологи Фатима Тамаева и Елена Ситько рассказали, что при правильном самоосмотре груди можно обнаружить первые признаки доброкачественных новообразований в молочных железах, а также рак на начальной стадии. Они рекомендовали прощупывать грудь раз в месяц и обращать внимание на любые из следующих изменений: появление участков уплотнения или заметного размягчения в молочной железе, болезненность при прикосновениях, долго не исчезающие следы на коже.

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Алиса Дмитриева
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