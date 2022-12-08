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11:43, 8 декабря 2022Россия

Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением подвида COVID-19 «цербер»

Попова заявила, что подвид COVID-19 «цербер» встречается в России в единичных случаях

Фото: Shutterstock

В России подвид коронавируса «цербер» встречается в единичных случаях. Об этом, оценивая эпидемиологическую ситуацию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде, ее цитирует ТАСС.

По данным Анны Поповой, в стране 90 процентов всех выявляемых случаев заражения приходится на омикрон-штамм и его подвиды. Внутри его генотипа появляются более заразные варианты вируса, но в России они пока не циркулируют, рассказала она.

О выявлении нового варианта коронавируса «цербер» Роспотребнадзор сообщил 26 октября. Тогда Попова не исключила дальнейшего распространения новых вариантов инфекции.

По словам врача-вирусолога Георгия Викулова, вариант «цербер» отличается более высокой контагиозностью, или заразностью. Специалист допустил новую вспышку заболевания в России и Европе из-за его распространения.

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Анастасия Шейкина
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