Назван способный остановить любую ссору вопрос

Психотерапевт Лорен Консол рассказала, что любую ссору можно остановить одним вопросом

Любую ссору и спор можно остановить всего одним вопросом, утверждает семейный и брачный психотерапевт Лорен Консол. О ее методике рассказало издание Huffington Post.

По словам Консол, прежде чем ссора приняла катастрофические масштабы, нужно спросить партнера: «Ты вообще понял, о чем я только что говорил?» Зачастую во время сильной ссоры или спора человек неверно интерпретирует то, что ему говорят. Этот вопрос позволит внести ясность, считает специалистка.

Консол добавила, что он полезен даже в том случае, если недопонимания не было, поскольку дает возможность замедлить развитие событий и решить основную проблему — перестать спорить.

Один из подписчиков Консол признался, что стал реже спорить с женой после того, как во время накала эмоций стал говорить ей: «Я слышу и понимаю, что ты имеешь в виду».

Ранее психолог Шелли Зоммерфельдт назвала способы перестать беспокоиться насчет партнера в отношениях.