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15:05, 9 декабря 2022Культура

Бэнкси стал почетным гражданином украинского города Ирпеня

Бэнкси присвоили звание почетного гражданина Ирпеня в Киевской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Анонимный британский художник Бэнкси получил звание почетного гражданина украинского города Ирпеня в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение о присвоении художника звания почетного гражданина было принято на сессии Ирпенского городского совета. Среди заслуг художника власти отметили «увековечение своим творчеством истории борьбы Ирпеня и идеи его возрождения».

Ранее Бэнкси подтвердил создание семи работ в разных городах Украины.

Одна из созданных художником работ изображает спарринг между мужчиной и маленьким мальчиком во время матча по дзюдо. На другой изображена женщина в бигуди и домашнем халате с противогазом на лице. На третьем изображении — двое детей, использующих металлическую ловушку для танков в качестве качелей.

Еще на одной работе мужчина принимает ванну, а на граффити, расположенном на частично разрушенном доме в селе Бородянка Киевской области, Бэнкси изобразил девочку-акробатку, выполняющую гимнастический элемент на бетонных развалинах.

Позднее стало известно о том, что вандалы срезали работу художника со стены здания в Гостомеле Киевской области. Злоумышленники были задержаны.

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Дениза Мацаева
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