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18:48, 9 декабря 2022Забота о себе

Звезда «Эмили в Париже» рассказала о борьбе со смертельным заболеванием

Актриса Эшли Парк из сериала «Эмили в Париже» рассказала, как рак повлиял на ее карьеру
Эшли Пак

Эшли Пак. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американская актриса, звезда сериала «Эмили в Париже», Эшли Парк рассказала, как повлиял на ее карьеру перенесенный в подростковом возрасте рак. Борьбу со смертельным заболеванием она обсудила в интервью Shape.

В 15 лет Парк провела около года в больнице с острым миеловидным лейкозом, проходя тяжелый курс химиотерапии. Актриса призналась, что в это время ей больше всего хотелось есть грейпфруты, но это было запрещено: цитрусовые не входили в одобренный врачами план питания. По словам Парк, необходимость подавлять свои желания стала для нее лучшей мотивацией.

Парк решила, что, когда выздоровеет, не позволит раку повлиять на ее дальнейшую жизнь. «Все обо мне так переживали, и я стала тем человеком, который говорит: я в порядке, не беспокойтесь, я собираюсь делать то, чего хочу», — вспомнила она. Впоследствии, руководствуясь этой мотивацией, она смогла принять участие в девяти театральных постановках за неделю.

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Кроме того, добавила звезда, болезнь научила ее заботиться о своем теле. «Когда так много выступаешь, понимаешь, что тело — это твой корабль, твой инструмент. Так с ним и надо обращаться, заботиться о нем», — объяснила Парк. Она уточнила, что активно занималась йогой, бегом, пилатесом, танцами и старается двигаться каждый день в любой удобный момент.

Ранее был назван точный диагноз обладательницы премии «Эмми», звезды фильма «Уж кто бы говорил» Керсти Элли. Она умерла из-за прогрессирующего рака толстой кишки.

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Александра Лисица
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