Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:41, 7 декабря 2022Забота о себе

Озвучен точный смертельный диагноз актрисы и лауреатки «Эмми» Керсти Элли

Daily Mail: обладательница «Эмми» Керсти Элли умерла из-за рака толстой кишки
Кtрсти Элли и Паркер Стивенсон

Кtрсти Элли и Паркер Стивенсон. Фото: Ralph Dominguez / MediaPunch / Imago / Globallookpress.com

Обладательница премии «Эмми», звезда фильма «Уж кто бы говорил» Керсти Элли умерла из-за прогрессирующего рака толстой кишки. Точный смертельный диагноз актрисы озвучило издание Daily Mail.

О скоропостижной кончине голливудской актрисы стало известно ранее, 6 декабря. Таблоиды сообщали, что причиной смерти 71-летней Элли стал быстропрогрессирующий рак. Теперь журналисты назвали точный диагноз актрисы — рак толстой кишки. По данным Национального института рака, в США рак толстой кишки — второе по смертоносности онкологическое заболевание.

Элли была приверженцем саентологии. Она присоединилась к саентологоам, когда боролась с кокаиновой зависимостью, и за долгие годы членства достигла высшей ступени.

Материалы по теме:
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?» Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?»Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
18 марта 2021
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов» Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
4 ноября 2020

Лучший друг и ее коллега Джон Траволта, так же являющийся саентологом, написал в социальных сетях: «У нас с Кирсти были особенные отношения. Я люблю тебя, Кирсти. Я знаю, что мы еще увидимся».

Несколько месяцев назад пресса сообщала, что Траволту и Элли связывала не только совместная работа и многолетняя дружба, но и романтические отношения. Их роман начался через два года после смерти от рака груди супруги актера Келли Престон.

Ранее стало известно, что от рака груди скончалась звезда мюзикла «Бриолин» Оливия Ньютон-Джон. Подруга и коллега Джона Траволты по фильму боролась с болезнью больше 30 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации
Сотрудники ФСБ задержали россиянина при попытке уехать воевать против России
Пользователей Windows 7 отключат от браузера Chrome
Умер актер фильмов «Пан Володыевский» и «Пепел» Ян Новицкий
Путин предложил задуматься об ужесточении ответственности за утечку данных
В США предостерегли Украину от наступления на Крым
Звездный организатор праздников раскрыла секреты вечеринки без лишних затрат
Овчарка в одиночку расправилась с восемью койотами и спасла стада хозяина
Путин пообещал защищать союзников России «всеми имеющимися средствами»
Звезда «Тайн следствия» рассказала о традиции наряжать елку на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.