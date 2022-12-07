Озвучен точный смертельный диагноз актрисы и лауреатки «Эмми» Керсти Элли

Daily Mail: обладательница «Эмми» Керсти Элли умерла из-за рака толстой кишки

Обладательница премии «Эмми», звезда фильма «Уж кто бы говорил» Керсти Элли умерла из-за прогрессирующего рака толстой кишки. Точный смертельный диагноз актрисы озвучило издание Daily Mail.

О скоропостижной кончине голливудской актрисы стало известно ранее, 6 декабря. Таблоиды сообщали, что причиной смерти 71-летней Элли стал быстропрогрессирующий рак. Теперь журналисты назвали точный диагноз актрисы — рак толстой кишки. По данным Национального института рака, в США рак толстой кишки — второе по смертоносности онкологическое заболевание.

Элли была приверженцем саентологии. Она присоединилась к саентологоам, когда боролась с кокаиновой зависимостью, и за долгие годы членства достигла высшей ступени.

Лучший друг и ее коллега Джон Траволта, так же являющийся саентологом, написал в социальных сетях: «У нас с Кирсти были особенные отношения. Я люблю тебя, Кирсти. Я знаю, что мы еще увидимся».

Несколько месяцев назад пресса сообщала, что Траволту и Элли связывала не только совместная работа и многолетняя дружба, но и романтические отношения. Их роман начался через два года после смерти от рака груди супруги актера Келли Престон.

Ранее стало известно, что от рака груди скончалась звезда мюзикла «Бриолин» Оливия Ньютон-Джон. Подруга и коллега Джона Траволты по фильму боролась с болезнью больше 30 лет.