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16:58, 9 декабря 2022Из жизни

Водитель проехал 514 километров в автомобиле без тормозов и остался жив

Daily Mail: в Китае водитель пять часов не мог остановить машину из-за отказавших тормозов

Фото: Derek Lee / Unsplash

В Китае водитель проехал 514 километров в автомобиле с отказавшими тормозами и остался жив. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина по фамилии Ло находился за рулем автомобиля китайского производства Haval H6 Crossover. Он поставил автомобиль на круиз-контроль и установил скорость около 100 километров в час. Позднее Ло попытался ее снизить, однако круиз-контроль перестал реагировать на его команды. Остановить машину другим способом он не мог. В результате ему пришлось ехать на той же скорости несколько сотен километров, пока в его автомобиле не закончилось топливо. Все это время он боялся за свою жизнь.

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По дороге Ло позвонил в экстренные службы и рассказал о своей проблеме. Полицейские обеспечили ему сопровождение и следили, чтобы он не столкнулся с другими автомобилями на трассе. С ним также связались по телефону инженеры местного отделения Haval, но так и не смогли ему помочь.

В конце концов топливо было израсходовано, и автомобиль остановился. В общей сложности мужчина проехал 514 километров, путь занял около пяти часов. Ло был единственным человеком в машине. Что стало причиной поломки, неизвестно. Производитель машины ведет расследование.

Ранее сообщалось, что в Бельгии 41-летний мужчина заснул за рулем и, не просыпаясь, проехал 25 километров. В правоохранительных органах подозревают, что аварии удалось избежать благодаря автоматике: автомобиль был оснащен системой удержания на полосе, которая не давала ему отклоняться от курса.

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Алиса Дмитриева
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