В российские тюрьмы разрешили завозить более дорогие компьютеры

ФСИН России повысила максимальную цену для закупок электроники на 70 процентов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России на 70 процентов повысила максимальную закупочную цену для электронной техники — компьютеров, ноутбуков, планшетов и принтеров. О внесении изменений в норматив количества и цены персональных вычислительных машин, действовавший с 2019 года, сообщает РБК.

Теперь стационарный компьютер для директора ФСИН, его заместителей или начальника структурного подразделения разрешено приобретать не дороже 127,8 тысячи рублей (ранее 75 тысяч рублей). Для остальных сотрудников тюремного ведомства предельная стоимость увеличилась с 48 тысяч рублей до 85,6 тысячи.

Сильнее всего норматив увеличился для персональных компьютеров в защищенном исполнении. Речь идет о системе защиты от утечек информации по акустическим каналам. Их стоимость выросла в четыре раза — со 160 тысяч рублей до 600 тысяч. Цветной принтер формата А4 для директора ФСИН можно закупать не дороже 71,5 тысячи рублей (30 тысяч рублей с 2019 года), а для структурного подразделения — 67,2 тысячи рублей (ранее 20 тысяч рублей).

Максимальная цена на ноутбук для начальника учреждения службы в регионе или его заместителя поднялась с 45 тысяч до 60 тысяч рублей, для сотрудников структурных подразделений — с 70 тысяч до 80 тысяч рублей, для директора ФСИН — до 100 тысяч. Планшеты можно закупать по 40–50 тысяч рублей в зависимости от должности сотрудника.

До этого разрешения закупать более дорогие электронные устройства просило Министерство внутренних дел. В МВД объясняли, что в 2022 году аукционы раз за разом признаются несостоявшимися, потому что установленные цены не интересуют поставщиков.

После начала боевых действий на территории Украины об отказе поставлять компьютеры в России объявили многие крупные производители вычислительной техники. После этого их поставки проводятся по параллельному импорту, что увеличивает стоимость доставки и усложняет обслуживание. На этом фоне россияне в первую половину года на 20 процентов сократили закупки новых устройств, предпочитая ремонтировать старые.