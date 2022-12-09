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12:14, 9 декабря 2022Россия

Песков обвинил Запад в грабеже России

Дмитрий Песков: Москве нужно подумать, как защитить свою собственность от грабежа Запада

Фото: Сергей Бобылев / Pool / РИА Новости

Западные государства сегодня пытаются узаконить грабеж России, воровство ее собственности, заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Выдержка из беседы опубликована в Telegram-канале РЕН ТВ.

«Они (страны Запада — прим. «Ленты.ру») действительно поставили себе беспрецедентную цель — попытаться узаконить воровство в лоб, это совершенно беспрецедентные даже заявления и намерения, коих не знала ни современная Европа, ни современный мир», — отметил Песков.

Он напомнил, что подобные действия всячески идут вразрез с законодательством, прежде всего с международным правом. Песков отметил, что Запад в этой ситуации «попал чуть-чуть впросак», так как официально оформить посягательство на чужую собственность ему сложно. «Красиво оформить это и не получится, все равно уши грабежа будут торчать», — предупредил Песков. Москве же, по его словам, нужно подумать, как она может защитить свою собственность и противодействовать западному посягательству.

Ранее президент РФ Владимир Путин обвинил страны Запада в превращении Украины в колонию. По его словам, эти государства сегодня толкают Киев «на самый убийственный путь».

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Полина Матюхина
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