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20:14, 9 декабря 2022Из жизни

Принц Гарри назвал одну из главных ошибок в своей жизни

Принц Гарри назвал своей главной ошибкой появление на вечеринке со свастикой на рукаве

Фото: Justin Setterfield / Reuters

Принц Гарри назвал поступок, который считает самой большой ошибкой в своей жизни. Сын Карла III и принцессы Дианы рассказал о нем в третьем эпизоде документального сериала «Гарри и Меган», вышедшего на видеосервисе Netflix 8 декабря.

Гарри считает, что одним из самых ужасных событий в его жизни было появление на вечеринке в январе 2005 года в костюме, напоминающем форму Африканского корпуса Вермахта. Особое возмущение общественности тогда вызвала свастика, которая была на рукаве 20-летнего принца.

«Это, вероятно, была одна из главных ошибок в моей жизни. Мне было невероятно стыдно после. Единственное, чего я хотел тогда, — хоть как-то это исправить», — заявил герцог Сассекский.

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Осознав масштаб оскорбления, которое он нанес ветеранам Второй мировой войны и жертвам нацистской Германии, принц Гарри обратился к главному раввину Лондона. Тот посоветовал ему отправиться в Берлин и лично пообщаться с жертвами холокоста. Также принц Гарри принес официальные извинения. «Я мог бы просто проигнорировать это и повторять такие же ошибки снова и снова. Но я извлек из этого урок», — утверждает он.

Выходка герцога Сассекского могла стоить ему военной карьеры, так как общественность и многие представители британской армии начали открыто протестовать против его зачисления в Королевскую военную академию в Сандхерсте.

Ранее британская пресса раскритиковала документальный сериал Netflix «Гарри и Меган», рассказывающий о принце Гарри и его супруге Меган Маркл. В Daily Mail сериал назвали «атакой на наследие королевы». Daily Mirror обвинило Гарри в попытках «разжечь войну в королевском семействе».

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Никита Савин
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