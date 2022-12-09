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15:06, 9 декабря 2022Интернет и СМИ

Ивлеева рассказала о необычной встрече с поклонником

Ивлеева рассказала, что в Москве с ней заговорил работающий сотрудником ДПС поклонник

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала о необычной встрече с поклонником. В своем Telegram-канале знаменитость поделилась историей о том, как в пробке в Москве с ней заговорил фанат, работающий сотрудником ДПС.

«Стою сейчас в небольшой пробке на развороте, и там стояло два сотрудника ДПС. Пробка пробкой, ничего не происходит, и вижу, как вплотную подходит ко мне один из сотрудников к окну», — поделилась блогерша. Она отметила, что удивилась вниманию со стороны Госавтоинспекции, так как никто не мог нарушить правила на дороге, будучи в заторе.

По словам знаменитости, сотрудник ДПС неожиданно для нее спросил, кто выиграет в реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» с ее участием, в котором ведущая ищет вторую половинку. «Я даже растерялась, говорю ему, что тогда это будет спойлер. В общем, он оказался большим поклонником, я ему сказала, чем закончится шоу», — отметила Ивлеева и добавила, что оправдала ожидания фаната. По словам телезвезды, случившееся ее «дико позабавило».

Ранее Ивлеева рассказала об эмоциях, которые испытывает при просмотре своих старых видео. В выпуске проекта Agentshow она призналась, что ей никогда не стыдно за ее ролики. Ивлеева отметила, что при просмотре старых видео ей нравится оценивать свой профессиональный рост и наблюдать изменения в себе.

Романтическое шоу «Сердце Ивлеевой», в рамках которого телезвезда строит отношения на глазах у зрителей, стартовало 11 ноября. Ведущая заявляла, что с помощью проекта хочет понять, как ухаживают мужчины и что важно им и ей.

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Олег Давыдов
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