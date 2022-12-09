Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:43, 9 декабря 2022Культура

CША ввели санкции против российского производителя мультфильмов

США внесли в санкционные списки российского производителя мультфильмов «Киноатис»
СюжетСанкции против России:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Власти Соединенных Штатов внесли в санкционные списки российского производителя мультфильмов, компанию «Киноатис». Об этом говорится на сайте американского Минфина.

«Киноатис» выпустила серию мультфильмов «Белка и Стрелка», «Необыкновенные путешествия Серафимы» и «Кощей. Похититель невест», говорится на сайте производителя.

9 декабря США объявили о введении санкций против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Помимо этого, Минфин США ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее главы Эллы Памфиловой и еще 14 ее членов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным
Хакеры взломали сеть магазинов «ВкусВилл»
Польша возведет электронное заграждение на границе с Россией
В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса
Зеленский назвал направления с самой тяжелой ситуацией для ВСУ
Стало известно о погибших в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Перечислены районы Москвы с подешевевшей на треть арендой квартир
Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины
В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине
Винер оценила предложение Олимпийского совета Азии по допуску россиян на турниры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.