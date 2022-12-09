CША ввели санкции против российского производителя мультфильмов

США внесли в санкционные списки российского производителя мультфильмов «Киноатис»

Власти Соединенных Штатов внесли в санкционные списки российского производителя мультфильмов, компанию «Киноатис». Об этом говорится на сайте американского Минфина.

«Киноатис» выпустила серию мультфильмов «Белка и Стрелка», «Необыкновенные путешествия Серафимы» и «Кощей. Похититель невест», говорится на сайте производителя.

9 декабря США объявили о введении санкций против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Помимо этого, Минфин США ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее главы Эллы Памфиловой и еще 14 ее членов.