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09:56, 9 декабря 2022Наука и техника

В США оценили польские С-125 на Украине

The Drive: Польша передала Украине модернизированные ЗРК С-125

Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Wikimedia

Польша поставила Украине модернизированные в 1990-х годах зенитные ракетные системы (ЗРС) С-125 малого радиуса действия. Об этом пишет американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что в ходе модернизации у ЗРС аналоговая электроника была заменена на цифровую, что повысило надежность системы и ее точность. В частности, обновление получили радары и система идентификации свой-чужой.

Кроме того, модернизированная С-125 получила шасси от бронированной ремонтно-эвакуационной машины WZT-1, что повысило мобильность системы.

Издание напоминает, что данная ЗРС былая снята с вооружения польской армии в 2020 году. В публикации затрудняются назвать точное число С-125, которыми располагала Польша.

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The Drive сомневается, что советские системы восполнят пробел в противовоздушной обороне (ПВО), который имеется у Украины, однако «вооруженные силы страны, вероятно, более чем готовы использовать все, что ее союзники могут предложить в этом отношении».

В декабре представитель правительства Польши, бывший глава канцелярии кабмина страны Михал Дворчик сообщил, что Варшава передала Киеву советские ЗРК С-125.

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Иван Потапов
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