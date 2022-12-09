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17:31, 9 декабря 2022Среда обитания

Власти ответили на вопрос о судьбе льготной ипотеки

Глава Минфина Силуанов заявил, что льготную ипотеку нужно модифицировать
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава Минфина Антон Силуанов ответил на вопрос о судьбе льготной ипотеки под семь процентов годовых. Власти не обсуждают сворачивание программы, сообщает «Интерфакс».

По словам Силуанова, льготную ипотеку планируют не сворачивать, а модифицировать. «Льготная ипотека принималась в момент так называемого антикризисного реагирования. Сегодня программа требует модификации, и мы рассматриваем различные сценарии модификации этого инструмента», — заявил министр.

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В частности, по словам главы ведомства, обсуждается вопрос стимулирования предложения программы в регионах, где необходимо поддержать ипотечное строительство на государственном уровне. Власти считают, что данная сфера в крупных городах способна развиваться и без льготных программ. Кроме того, в стране могут изменить условия получения льготной ипотеки.

Ранее в Центральном банке заявили о том, что государственную программу льготной ипотеки необходимо постепенно свернуть. Замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслана Булатова отметила, что любая программа субсидирования приводит к искажению цен.

Нина Ташевская
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