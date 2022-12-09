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16:43, 9 декабря 2022Среда обитания

В Германии не осталось пригодных бомбоубежищ

Bild: в Германии не осталось пригодных для использования бункеров

Фото: Steffi Loos / Getty Images

Из нескольких тысяч бомбоубежищ на территории Германии не осталось пригодных для использования объектов. Об этом сообщает газета Bild.

Власти Германии поручили проверить, насколько страна готова к чрезвычайным ситуациям. Однако, по данным издания, ФРГ «катастрофически не готова к катастрофе», так как старые бункеры, оставшиеся со времен холодной войны, были демонтированы.

Весной в стране из 2000 убежищ насчитали около 600 бункеров, но ни один из них не был готов к использованию. Тогда в Министерстве внутренних дел уточнили, что в случае необходимости эти бомбоубежища смогут возобновить работу. При этом власти посчитали необходимым укрепить жилые дома и офисы, чтобы граждане могли находиться в безопасности не только в специальных местах.

Ранее стало известно, что старое бомбоубежище времен Второй мировой войны в Британии превратили в гидропонную ферму, работающую на возобновляемой энергии. Выращенные в необычном помещении овощи стали поставлять в крупные супермаркеты.

Нина Ташевская
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