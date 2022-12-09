В Германии не осталось пригодных бомбоубежищ

Bild: в Германии не осталось пригодных для использования бункеров

Из нескольких тысяч бомбоубежищ на территории Германии не осталось пригодных для использования объектов. Об этом сообщает газета Bild.

Власти Германии поручили проверить, насколько страна готова к чрезвычайным ситуациям. Однако, по данным издания, ФРГ «катастрофически не готова к катастрофе», так как старые бункеры, оставшиеся со времен холодной войны, были демонтированы.

Весной в стране из 2000 убежищ насчитали около 600 бункеров, но ни один из них не был готов к использованию. Тогда в Министерстве внутренних дел уточнили, что в случае необходимости эти бомбоубежища смогут возобновить работу. При этом власти посчитали необходимым укрепить жилые дома и офисы, чтобы граждане могли находиться в безопасности не только в специальных местах.

Ранее стало известно, что старое бомбоубежище времен Второй мировой войны в Британии превратили в гидропонную ферму, работающую на возобновляемой энергии. Выращенные в необычном помещении овощи стали поставлять в крупные супермаркеты.