В Германии не осталось пригодных бомбоубежищ
Из нескольких тысяч бомбоубежищ на территории Германии не осталось пригодных для использования объектов. Об этом сообщает газета Bild.
Власти Германии поручили проверить, насколько страна готова к чрезвычайным ситуациям. Однако, по данным издания, ФРГ «катастрофически не готова к катастрофе», так как старые бункеры, оставшиеся со времен холодной войны, были демонтированы.
Весной в стране из 2000 убежищ насчитали около 600 бункеров, но ни один из них не был готов к использованию. Тогда в Министерстве внутренних дел уточнили, что в случае необходимости эти бомбоубежища смогут возобновить работу. При этом власти посчитали необходимым укрепить жилые дома и офисы, чтобы граждане могли находиться в безопасности не только в специальных местах.
Ранее стало известно, что старое бомбоубежище времен Второй мировой войны в Британии превратили в гидропонную ферму, работающую на возобновляемой энергии. Выращенные в необычном помещении овощи стали поставлять в крупные супермаркеты.