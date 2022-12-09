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10:20, 9 декабря 2022Россия

Очевидица описала первые минуты пожара в ТЦ «Мега Химки»

Очевидица Александрова рассказала о взрыве при пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Во время пожара в торговом центре (ТЦ) «Мега Химки» произошел сильный взрыв, который было слышно в близлежащих к месту происшествия домах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала местная жительница Анна Александрова. Она описала первые минуты крупного пожара в Подмосковье.

«Проснулись мы от взрыва. Хлопок был сильный», — поделилась очевидица.

По ее словам, взрыв произошел около шести утра. Сразу после него возникло возгорание.

В общедомовом чате Анны Александровой соседи сообщили, что в 06:00 вызвали экстренные службы. Первые пожарные расчеты прибыли на место в 06:20, сообщила собеседница «Ленты.ру».

По данным МЧС, взрыв и пожар произошли в гипермаркете OBI торгового центра «Мега Химки». Площадь возгорания достигала 18 тысяч квадратных метров. Позже огонь был локализован на семи тысячах «квадратов». К ликвидации пожара привлечены 70 человек и 20 единиц техники, в готовность приведена авиация.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что во время происшествия погиб один человек. По данным Telegram-канала «112», им стал охранник ТЦ, на которого обрушилась конструкция.

Глава региона также отметил, что из-за возгорания началась детонация лакокрасочных материалов.

Предварительная причина пожара — нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ, сообщили в МЧС. В экстренных службах версию поджога не подтвердили.

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Варвара Кошечкина
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