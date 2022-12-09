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09:23, 9 декабря 2022Россия

Версия о поджоге в подмосковном ТЦ «Мега Химки» не подтвердилась

В экстренных службах не подтвердили версию о поджоге в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Версия поджога в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье не подтвердилась. Об этом заявили РИА Новости в экстренных службах в пятницу, 9 декабря.

В настоящее время предполагается, что ЧП в «Мега Химки» могло произойти из-за неисправности электрооборудования или нарушения во время работ.

По данным ТАСС, причиной пожара в гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки» стало нарушение правил проведения сварочных работ в пристройке к зданию.

До этого в экстренных службах Московской области допускали, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Позже выяснилось, что пламя возникло в гипермаркете OBI, причиной большего распространения стал взрыв.

Ранее очевидцы сняли с высоты момент взрыва в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки».

О пожаре в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в Московской области стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Ему присвоили четвертый ранг сложности. По предварительным данным, в результате ЧП погиб как минимум один человек.

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Анна Щербакова
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