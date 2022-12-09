Появились подробности о погибшем охраннике при пожаре в ТЦ «Мега Химки»

«112»: погибшему при пожаре в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье охраннику Смурову было 63 года

Охраннику Сергею Смурову, погибшему при пожаре в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье, было 63 года. Такие подробности о сотруднике появились в Telegram-канале «112».

Мужчина эвакуировался вместе с коллегами из гипермаркета OBI. По сведениям «112», взрывной волной металлическую конструкцию отбросило в сторону Смурова, он умер на месте.

Сотрудники охраны по регламенту проводили обход в гипермаркете OBI каждые два часа. В день происшествия охранник заметил задымление и доложил дежурному. После этого в ТЦ «Мега Химки» ввели код 1000, на эвакуацию.

В экстренных службах рассказали, что сейчас открытое горение в подмосковном ТЦ удалось ликвидировать.

Ранее МЧС России назвало нарушение правил при сварочных работах причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в Московской области.

О происшествии в ТЦ стало известно рано утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, очевидцы сообщали о мощном взрыве при пожаре и публиковали его кадры. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел.