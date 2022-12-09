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16:00, 9 декабря 2022Наука и техника

В Google Chrome появился режим экономии оперативной памяти

Ghacks: Google добавила режим экономии оперативной памяти и энергии в Chrome

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Google добавила в новую версию браузера Chrome режим экономии энергии. Об этом сообщает издание Ghacks.

Нововведения появились в Chrome 108, вышедшем для Windows, macOS и ChromeOS. Опции позволяют более экономно потреблять ресурсы компьютера — в частности, оперативную память. По словам журналистов, проблема использования ресурсов ПК браузером Chrome до сих пор остается актуальной.

С помощью режима экономии памяти Chrome освобождает память, выделенную для неактивных вкладок. В результате ресурсы высвобождаются для активных вкладок и других приложений. В режиме энергосбережения фоновая активность программы снижается, вследствие чего браузер начинает потреблять меньше энергии. Опция влияет на снижение анимации кадров и частоту видео.

По словам специалистов, новые настройки появились в Chrome 108, но будут доступны всем пользователям в течение нескольких недель. Однако опции уже можно активировать через скрытые команды "chrome://flags/#battery-saver-mode-available" и "chrome://flags/#high-efficiency-mode-available".

В начале декабря создатели Google Chrome попросили пользователей своего браузера обновить Windows. В случае отказа от перехода на более новую версию Windows браузер может перестать получать обновления.

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Андрей Ставицкий
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