Пеле обратился к побившему его рекорд на ЧМ Мбаппе

Пеле обрадовался тому, что Килиан Мбаппе побил его рекорд на чемпионате мира-2022

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле обратился к форварду французской национальной команды Килиану Мбаппе, который на мундиале в Катаре обновил его достижение. Экс-игрок высказался в Twitter.

«Спасибо, Килиан. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, друг мой», — написал Пеле в ответ на пост Мбаппе, который пожелал бразильцу здоровья.

Пеле до своего 24-летия забил семь мячей на чемпионатах мира, что являлось рекордом. 23-летний Мбаппе на мундиале в Катаре отметился пятью мячами, довел общее число голов на мировых первенствах до девяти и побил рекорд бразильца.

4 декабря сообщалось об ухудшении состояния 82-летнего Пеле. По информации СМИ, ему уже не помогает химиотерапия. До этого бразильца внепланово госпитализировали с общим отеком тела и сердечной недостаточностью.