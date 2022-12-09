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13:07, 9 декабря 2022Спорт

Пеле обратился к побившему его рекорд на ЧМ Мбаппе

Пеле обрадовался тому, что Килиан Мбаппе побил его рекорд на чемпионате мира-2022

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле обратился к форварду французской национальной команды Килиану Мбаппе, который на мундиале в Катаре обновил его достижение. Экс-игрок высказался в Twitter.

«Спасибо, Килиан. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, друг мой», — написал Пеле в ответ на пост Мбаппе, который пожелал бразильцу здоровья.

Пеле до своего 24-летия забил семь мячей на чемпионатах мира, что являлось рекордом. 23-летний Мбаппе на мундиале в Катаре отметился пятью мячами, довел общее число голов на мировых первенствах до девяти и побил рекорд бразильца.

4 декабря сообщалось об ухудшении состояния 82-летнего Пеле. По информации СМИ, ему уже не помогает химиотерапия. До этого бразильца внепланово госпитализировали с общим отеком тела и сердечной недостаточностью.

Алексей Гусев
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