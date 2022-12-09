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19:21, 9 декабря 2022Россия

Стало известно о состоянии пострадавшего при обрушении дома в Рязани

Власти заявили, что один из пострадавших при обрушении дома в Рязани в тяжелом состоянии

Фото: Telegram-канал Павла Малкова

Один из пострадавших при обрушении дома в Рязани в результате взрыва газа находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

«Состояние пострадавших: один тяжелый, второй - [в состоянии] средней степени тяжести», — сказал представитель областных властей.

О взрыве в жилом двухэтажном доме в Рязани стало известно вечером 9 декабря. В результате ЧП оказались повреждены две квартиры — произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки, а также перекрытия между первым и вторым этажом.

Позднее появилась информация, что из-под завалов, образовавшихся после обрушения из-за взрыва, удалось освободить двух людей. Их передали медиками. Причиной происшествия стал самогонный аппарат.

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Никита Абрамов
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