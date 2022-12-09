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19:10, 9 декабря 2022Наука и техника

Назван способ снизить риск преждевременной смерти на 40 процентов

Nature Medicine today: короткие упражнения в течение дня снизили риск ранней смерти

Фото: Bruno Nascimento / Unsplash

Специалисты из Университета Сиднея назвали способ снизить риск преждевременной смерти в среднем на 40 процентов от всех причин, особенно связанных с раком, и на 49 процентов — от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine today.

В процессе исследования авторы попросили более 25 тысяч участников, которые не практикуют занятия спортом, выполнять короткие упражнения, которые обозначили как «энергичная периодическая физическая активность» (vigorous intermittent lifestyle physical activity, VILPA). Она означает всплески активности в рамках случайных повседневных задач — например, пробежка за автобусом или игра с детьми. На всех добровольцах присутствовал фитнес-трекер, который измерял их физические показатели в течение семи дней. У 93 процентов испытуемых VILPA длились до одной минуты, в среднем за день по четыре-восемь таких подходов.

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Результаты показали, что самый выраженный прирост защиты от ранней смерти был у тех, кто делал от четырех до пяти энергичных активностей по сравнению с теми, кто вообще их не выполнял. В среднем присутствие в жизни VILPA сократило вероятность преждевременной смерти в среднем на 40 процентов от всех причин, особенно связанных с раком, и на 49 процентов — от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом те, кто осуществлял до 11 подходов в день, имели защиту от смерти от ССЗ на 65 процентов и на 49 процентов большую, чем у тех, кто не практиковал VILPA.

Выводы сравнили с активной деятельностью 62 тысяч человек, которые регулярно и целенаправленно занимались спортом, и они показали сопоставимые результаты. Это означает, что независимо от того, выполняется ли такая активность как часть структурированных упражнений или это работа по дому, они в любом случае приносят пользу для здоровья.

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Елена Апазиди
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