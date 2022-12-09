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12:43, 9 декабря 2022Путешествия

Страны Прибалтики возмутились безвизовым режимом Белоруссии

Рига, Вильнюс и Варшава начали пугать путешествующих граждан белорусскими спецслужбами

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Власти стран Прибалтики возмутились введением в Белоруссии безвизового режима и начали запугивать своих граждан белорусскими спецслужбами. Об этом говорится в материале «Известий».

Как говорится в источнике, с момента введения безвизового режима в апреле и до 5 декабря Белоруссию посетили 353 867 путешественников из Польши, Литвы и Латвии. Литва намерена вслед за Латвией запретить гражданам ездить в соседнее государство чаще двух раз в месяц. Более того, официальные Рига, Вильнюс и Варшава стали пугать людей белорусскими спецслужбами, которые вербуют визитеров из соседних стран ЕС.

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«Они едут туда, куда у них есть возможность поехать. Но мы всегда говорим — если едете, то имейте инстинкт самосохранения, не попадите в ловушку и не думайте, что вы не представляете интереса для спецслужб», –– подчеркнул глава комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) литовского сейма Лауринас Кащюнас.

В Белоруссии отмечают, что безвизовый режим введен для укрепления добрососедских отношений, а не только ради заработка на въезжающих. Президент страны Александр Лукашенко считает важным показать приезжим, что «рядом с ними живут нормальные люди».

В мае Белоруссия продлила безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы до конца 2022 года. Данный шаг поможет гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, а также ближе познакомиться с культурой народа. В июле гражданам Польши также разрешили безвизовый въезд в Белоруссию.

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Зарина Дзагоева
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