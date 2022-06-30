Гражданам Польши разрешили безвизовый въезд в Белоруссию

Гражданам Польши разрешен безвизовый въезд в Белоруссию с 1 июля

Гражданам Польши с 1 июля разрешен безвизовый въезд в Белоруссию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет (ГПК) республики.

Отмечается, что такое решение было принято белорусским лидером Александром Лукашенко для «поддержания добрососедских отношений». Возможность приехать в Беларусь без оформления визы будет действовать для поляков до 31 декабря включительно.

«Гражданам Польши будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Беларусь в пункте пропуска достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения», — уточнили в ГПК.

Для въезда в страну полякам необходимо предъявить документ, разрешающий выезд за границу, а также иметь медицинскую страховку, при перемещении на автомобиле необходима зеленая карта. ПЦР-тест и сертификат о вакцинации от коронавируса не нужны.

В мае Белоруссия продлила безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы до конца 2022 года. Данный шаг поможет гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, а также ближе познакомиться с культурой народа.