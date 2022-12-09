Apple выпустит самый дорогой iPhone в линейке

Инсайдер: стоимость iPhone 15 Ultra составит рекордные 1299 долларов

В 2023 году Apple представит самый дорогой iPhone в линейке своих смартфонов. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты портала сослались на известного инсайдера LeaksApplePro, который раскрыл стоимость будущего флагмана Apple. Специалист заявил, что iPhone 15 Ultra — топовый девайс будущей серии — будет оценен в 1199 или 1299 долларов. Таким образом, устройство окажется дороже актуального iPhone 14 Pro Max на 100 или 200 долларов.

LeaksApplePro не смог уточнить, будет ли iPhone 15 Ultra пятой моделью в линейке или заменит собой iPhone 15 Pro Max. Рекордно высокая стоимость нового телефон будет обусловлена максимальными техническими характеристиками, наличием титановой рамки и двойной селфи-камеры.

Журналисты напомнили, что самый дорогой iPhone 14 Pro Max с накопителем емкостью один терабайт доступен за 1599 долларов. Таким образом, максимальная стоимость модели 15 Ultra может составить 1799 долларов или около 110 тысяч рублей.

В сентября инсайдер LeaksApplePro заявил, что в 2023 году Apple представит флагманский смартфон iPhone 15 Ultra. По информации автора, аппарат будет иметь новейший чип A17 Bionic.