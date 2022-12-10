Футболист Неймар рассказал о боли из-за вылета сборной Бразилии с чемпионата мира-2022

Капитан сборной Бразилии Неймар рассказал о боли из-за вылета команды в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Globo.

«Это похоже на кошмарный сон. Не могу поверить в то, что произошло. Мы не осуществили мечту, но это футбол, и такое случается. Теперь будем оплакивать поражение дома и страдать из-за него», — заявил футболист. Он поблагодарил бразильских болельщиков за их поддержку и любовь к игрокам команды.

9 декабря сборная Бразилии проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время забил Неймар, однако затем Бруно Петкович сравнял счет. В итоге встреча завершилась победой хорватов в серии послематчевых пенальти — 4:2.

В составе сборной Бразилии Неймар принял участие в трех чемпионатах мира. На турнире 2014 года команда заняла четвертое место, в 2018-м — дошла до четвертьфинала.

