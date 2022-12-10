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11:06, 10 декабря 2022Наука и техника

Российский «Факел» создал макет двигателя для увода «Марафона» с орбиты

ОКБ «Факел»: создан макет двигателя для увода спутника «Марафон» с орбиты

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Создан макет двигателя для коррекции и увода спутника «Марафон» с околоземной орбиты. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Опытного конструкторского бюро (ОКБ) «Факел» Геннадий Абраменков.

«Двигательная установка, которая планируется в спутниках "Марафон", позволяет осуществить увод с орбиты аппаратов», — сказал руководитель.

По его словам, окончательный облик силового агрегата не определен.

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В декабре Абраменков заявил, что в ОКБ «Факел» при содействии Научно-исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» разработают двигатель, предназначенный для полетов к границе Солнечной системы.

В ноябре генеральный директор «Информационных спутниковых систем» (ИСС) Евгений Нестеров сообщил, что в 2025 году «Роскосмос» запустит более 130 космических аппаратов «Марафон» для интернета вещей.

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Иван Потапов
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