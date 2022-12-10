Подпольщик сообщил о переброске техники ВСУ вблизи Николаева

Подпольщик Лебедев заявил, что ВСУ перебрасывают тяжелую военную технику вблизи Николаева

Находящийся в Донецке координатор подполья украинского Николаева Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают военную технику вблизи Николаева, и предоставил соответствующие фотографии. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил подпольщик, агенты из Николаева часто передают данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города, также через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой.

На фотографии, снятой активистами подполья в центре Николаева, видна машина БМП-2, а также дым, исходящий — по данным авторов фото — от колонны других впереди идущих бронемашин. На другом снимке запечатлен состав железнодорожных платформ, на которых стоят как минимум 11 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика», на них четко видны отличительные знаки ВСУ.

Лебедев предположил, что техника поступает из Одессы и, скорее всего, будет переправлена в Донбасс. Он напомнил, что в Николаеве работает несколько ремонтных предприятий, поэтому не исключил, что технику перебрасывают с этих заводов, куда она поступила после повреждений во время попыток наступления ВСУ на херсонском направлении летом и осенью.

Ранее активист подполья украинского Николаева рассказал о плохой ситуации с продовольствием и водой в городе. В ноябре активист подполья в Николаеве рассказал об облавах, которые устраивает Служба безопасности Украины (СБУ) в городе для того, чтобы найти связанных с Россией людей.