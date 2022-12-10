Тренер сборной Португалии прокомментировал вылет команды с чемпионата мира

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что ему больно покидать чемпионат мира

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш прокомментировал вылет команды с чемпионата мира в Катаре. Его слова приводит Record.

«В первом тайме возникли сложности, нам потребовалось много времени на то, чтобы войти в игру. Мы не справились, но игроки усердно работали», — заявил Сантуш. Он отметил, что португальцы были уверены в себе, но не смогли сыграли в полную силу. Специалист добавил, что ему больно покидать мундиаль.

Ранее в субботу, 10 декабря, Португалия проиграла Марокко в четвертьфинале турнира со счетом 0:1. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири. Этот матч стал 196-м в карьере португальского нападающего Криштиану Роналду за национальную команду. Таким образом, он повторил мировой рекорд по играм за сборные, установленный кувейтским футболистом Бадером Аль-Мутавой.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

