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19:44, 11 декабря 2022Мир

В Белом доме рассказали о состоянии Грайнер

В Белом доме рассказали, что баскетболистка Грайнер находится в хорошем расположении духа

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в беседе с телеканалом ABC рассказал о состоянии баскетболистки Бриттни Грайнер.

По словам политика, Грайнер в хорошем расположении духа, состояние ее здоровья также хорошее. Он уточнил, что сейчас спортсменка находится в военном медицинском центре в Сан-Антонио, штат Техас.

«Просто чтобы убедиться, что она готова к реинтеграции в американское общество», — отметил Кирби.

Обмен Грайнер на россиянина Виктора Бута произошел 8 декабря в аэропорту Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Перед этой процедурой обоих заключенных помиловали. В Кремле позже заявили, что главным итогом обмена с США стало то, что Бут, находившийся в незаконном плену 14 лет, вернулся домой.

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Варвара Кошечкина
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