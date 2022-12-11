Отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям ЕС объяснили

Политолог Кортунов: Турция ищет экономическую выгоду в сложившейся мировой ситуации

Турция пытается максимально использовать сложившуюся мировую ситуацию для извлечения дополнительных экономических выгод, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза (ЕС).

Отказ Турции

Отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям вызывает беспокойство в ЕС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Другим поводом для переживаний он назвал укрепление экономических связей между Москвой и Анкарой.

С точки зрения европейской дипломатии Евросоюзу хотелось бы, чтобы Турция занимала более последовательные антироссийские позиции: присоединилась бы к санкционной политике ЕС и проявила бы больше солидарности, например, в вопросах энергетики Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«При этом мы понимаем, что Турция не является членом Евросоюза, и попытки Турции получить членство на протяжении многих десятилетий оказывались неудачными. Также у Турции есть свой набор экономических интересов в той же энергетике и в развитии других экономических отношений с Россией. Мы знаем, что товарооборот между Москвой и Анкарой велик», — отметил Кортунов.

Отношения России и Турции

Однако причислить Турцию к союзникам или друзьям России было бы неправильно, заявил политолог. Поскольку в чем-то российско-турецкие интересы совпадают, а в чем-то они противостоят друг другу, добавил он.

Поэтому Турция в лице президента [Реджепа Тайипа] Эрдогана всегда будет преследовать свои интересы Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«Отношения между Анкарой и Москвой как были, так и будут оставаться очень сложными, противоречивыми и не очень легкими для обеих сторон. Это то, что является уже некой константой на будущее», — убежден эксперт.

Турция и Евросоюз

Также Кортунов уверен, что позиция Евросоюза важна для турецкого руководства, несмотря на экономические отношения Анкары и Москвы.

Турецкие компании не хотели бы стать объектами вторичных санкций, поэтому они должны учитывать геополитические реалии Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«Например, летом в Турции принимали карту "Мир" в аэропорту, а осенью перестали принимать. Это как раз результат давления Запада на Турцию. Ясно, что у Турции и у России есть серьезные расхождения, например, по вопросам Сирии и Ливии — это все было и сейчас сохраняется. Но при этом Турция формально к европейским санкциям не присоединилась. Более того, разрыв энергетических отношений России и ЕС поставил вопрос о создании в Турции энергетического хаба. То есть объективно значение Турции в энергетике только возрастает», — напомнил Кортунов.

Политолог отметил, что Турция пытается использовать мировую ситуацию для собственной выгоды. «Тем более Эрдогану предстоят перевыборы в будущем году, а экономическая ситуация Турции, мягко говоря, оставляет желать лучшего: высокая инфляция и много других проблем. Поэтому он пытается максимально использовать сложившуюся ситуация для извлечения дополнительных экономических выгод», — заключил он.

11 декабря стало известно, что Анкара окажет гуманитарную помощь Украине для преодоления «тяжелой зимы». С таким обещанием выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В этот же день Эрдоган созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер обсудил с турецкой стороной ситуации вокруг Украины и Сирии.