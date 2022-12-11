Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что после уроков русского языка помнит только алфавит

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что некоторое время изучал русский язык. Об этом он сообщил во время встречи с жителями страны в Потсдаме, его слова опубликовало агентство DPA.

Шольц рассказал об изучении русского языка и сообщил, что он взял восемь уроков на вечерних курсах. «Но кроме алфавита ничего не запомнилось», — заявил он.

На встрече с гражданами Шольц также рассказал о контактах с российским президентом Владимиром Путиным. Канцлер отметил, что ведущие политики обладают «совершенно разными» позициями насчет проведения переговоров с Путиным.

«Однако я продолжу говорить с ним, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации. Этого не получится, если не говорить друг с другом», — призвал Шольц.

Шольц и Путин общались по телефону 2 декабря. Беседу инициировала германская сторона. В ходе диалога лидеры стран обсудили ситуацию на Украине.