Шольц рассказал об изучении русского языка
Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что некоторое время изучал русский язык. Об этом он сообщил во время встречи с жителями страны в Потсдаме, его слова опубликовало агентство DPA.
Шольц рассказал об изучении русского языка и сообщил, что он взял восемь уроков на вечерних курсах. «Но кроме алфавита ничего не запомнилось», — заявил он.
На встрече с гражданами Шольц также рассказал о контактах с российским президентом Владимиром Путиным. Канцлер отметил, что ведущие политики обладают «совершенно разными» позициями насчет проведения переговоров с Путиным.
«Однако я продолжу говорить с ним, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации. Этого не получится, если не говорить друг с другом», — призвал Шольц.
Шольц и Путин общались по телефону 2 декабря. Беседу инициировала германская сторона. В ходе диалога лидеры стран обсудили ситуацию на Украине.