Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:06, 11 декабря 2022Мир

Шольц рассказал об изучении русского языка

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что после уроков русского языка помнит только алфавит
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что некоторое время изучал русский язык. Об этом он сообщил во время встречи с жителями страны в Потсдаме, его слова опубликовало агентство DPA.

Шольц рассказал об изучении русского языка и сообщил, что он взял восемь уроков на вечерних курсах. «Но кроме алфавита ничего не запомнилось», — заявил он.

На встрече с гражданами Шольц также рассказал о контактах с российским президентом Владимиром Путиным. Канцлер отметил, что ведущие политики обладают «совершенно разными» позициями насчет проведения переговоров с Путиным.

«Однако я продолжу говорить с ним, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации. Этого не получится, если не говорить друг с другом», — призвал Шольц.

Шольц и Путин общались по телефону 2 декабря. Беседу инициировала германская сторона. В ходе диалога лидеры стран обсудили ситуацию на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли в результате удара ВСУ по Мелитополю
Россиян предупредили о правиле «золотой полки» в магазинах
В Чехии назвали основную проблему элит Европы и США
Украинцев уличили в попытке переписать историю
Британия захотела конкурировать с Россией за влияние в мире
Названы передающиеся собаке от других животных опасные болезни
В Австрии обвинили Евросоюз и ЦРУ в конфликте на Украине
Косовские сербы решили ночевать на баррикадах на севере края
Названы признаки тяжелого течения свиного гриппа
Шольц рассказал об изучении русского языка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.