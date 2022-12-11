Тренер сборной Англии прокомментировал вылет команды с чемпионата мира

Тренер Англии Гарет Саутгейт назвал нереализовавшего пенальти Гарри Кейна надежным игроком

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал вылет команды с чемпионата мира. Его слова приводит Sky Sports.

«Я только что сказал игрокам, что они и так отдали все силы. Все решили детали. Я горжусь тем, как мы прошли этот турнир», — сказал он, поздравив Францию с выходом в полуфинал. Специалист отметил вклад в результат сборной форварда Гарри Кейна, промахнувшегося с пенальти в конце второго тайма. Саутгейт назвал его надежным игроком и заявил, что без Кейна Англия не дошла бы до стадии 1/4 финала.

10 декабря Англия проиграла Франции со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира. На 54-й минуте Кейн реализовал пенальти, однако позже, на 84-й минуте, не справился с одиннадцатиметровым. Французы 14 декабря встретятся в полуфинале с марокканцами.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.