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09:09, 11 декабря 2022Спорт

Тренер сборной Англии прокомментировал вылет команды с чемпионата мира

Тренер Англии Гарет Саутгейт назвал нереализовавшего пенальти Гарри Кейна надежным игроком

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал вылет команды с чемпионата мира. Его слова приводит Sky Sports.

«Я только что сказал игрокам, что они и так отдали все силы. Все решили детали. Я горжусь тем, как мы прошли этот турнир», — сказал он, поздравив Францию с выходом в полуфинал. Специалист отметил вклад в результат сборной форварда Гарри Кейна, промахнувшегося с пенальти в конце второго тайма. Саутгейт назвал его надежным игроком и заявил, что без Кейна Англия не дошла бы до стадии 1/4 финала.

10 декабря Англия проиграла Франции со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира. На 54-й минуте Кейн реализовал пенальти, однако позже, на 84-й минуте, не справился с одиннадцатиметровым. Французы 14 декабря встретятся в полуфинале с марокканцами.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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