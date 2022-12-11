Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:10, 11 декабря 2022Мир

В Ливане рассказали о выступающих против изоляции России странах

An Nahar рассказала, почему Азия, Латинская Америка и Африка выступают против изоляции РФ
Участники акции в поддержку СВО в Бейруте

Участники акции в поддержку СВО в Бейруте. Фото: Петр Мартынычев / РИА Новости

Страны Азии, Латинской Америки и Африки выступили против изоляции России, пишет ливанская газета An Nahar.

По словам автора статьи, многие страны не видят смысла в противостоянии России и санкциях против Москвы. При этом любое государство, отстаивающее свои интересы, по воле Вашингтона может оказаться в изоляции, уточнил эксперт. «Что насчет Китая, Индии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки? Они представляют большинство стран в мире, но не поддерживают западную риторику относительно причин кризиса и необходимости противостоять Москве», — рассказало издание.

Оно напомнило, что с первого дня специальной военной операции эти государства заняли сдержанную позицию и призывают к мирному урегулированию украинского конфликта. Кроме того, они не стали присоединяться к санкциям, которые ввели США, Великобритания и Евросоюз. По мнению автора, основной причиной, почему страны поступили таким образом, является обеспокоенность американской гегемонией и мировым порядком, установленным Вашингтоном после окончания холодной войны.

9 декабря США объявили о введении санкций против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Помимо этого, Минфин США ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее главы Эллы Памфиловой и еще 14 ее членов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли в результате удара ВСУ по Мелитополю
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
В Ливане рассказали о выступающих против изоляции России странах
Россиян предупредили о правиле «золотой полки» в магазинах
В Чехии назвали основную проблему элит Европы и США
Украинцев уличили в попытке переписать историю
Британия захотела конкурировать с Россией за влияние в мире
Названы передающиеся собаке от других животных опасные болезни
В Австрии обвинили Евросоюз и ЦРУ в конфликте на Украине
Косовские сербы решили ночевать на баррикадах на севере края
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.