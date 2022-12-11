В Ливане рассказали о выступающих против изоляции России странах

An Nahar рассказала, почему Азия, Латинская Америка и Африка выступают против изоляции РФ

Страны Азии, Латинской Америки и Африки выступили против изоляции России, пишет ливанская газета An Nahar.

По словам автора статьи, многие страны не видят смысла в противостоянии России и санкциях против Москвы. При этом любое государство, отстаивающее свои интересы, по воле Вашингтона может оказаться в изоляции, уточнил эксперт. «Что насчет Китая, Индии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки? Они представляют большинство стран в мире, но не поддерживают западную риторику относительно причин кризиса и необходимости противостоять Москве», — рассказало издание.

Оно напомнило, что с первого дня специальной военной операции эти государства заняли сдержанную позицию и призывают к мирному урегулированию украинского конфликта. Кроме того, они не стали присоединяться к санкциям, которые ввели США, Великобритания и Евросоюз. По мнению автора, основной причиной, почему страны поступили таким образом, является обеспокоенность американской гегемонией и мировым порядком, установленным Вашингтоном после окончания холодной войны.

9 декабря США объявили о введении санкций против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Помимо этого, Минфин США ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее главы Эллы Памфиловой и еще 14 ее членов.