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09:48, 11 декабря 2022Спорт

Российского голкипера признали первой звездой матча в НХЛ

Российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского признали первой звездой матча в НХЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Флориду Пантерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Тампе и завершилась со счетом 4:1. Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков и был признан первой звездой встречи. Это его 11-я победа в 20 матчах сезона-2022/2023.

Кроме того, победу «Тампе» помог одержать гол российского защитника Михаила Сергачева. Это его пятая заброшенная шайба в текущем сезоне. Всего в активе Сергачева 20 очков по системе «гол плюс пас». Кроме россиянина, ворота «Флориды» поразили Пэт Марун, Брэйден Пойнт и Стивен Стэмкос. У гостей отличился Зак Далпе.

10 октября стало известно, что Василевский вошел в топ-10 игроков грядущего сезона НХЛ. Голкипер занял шестое место в рейтинге. Замкнул десятку еще один россиянин, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Лидером стал нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид.

Ксения Курашкина
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