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08:24, 12 декабря 2022Мир

Фридман не попросил помощи у России после задержания в Лондоне

Посол России в Британии Келин заявил, что Фридман не обращался за помощью после задержания
Михаил Фридман

Михаил Фридман. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российский бизнесмен Михаил Фридман, который, по сообщениям СМИ, был задержан в Лондоне, не обращался в российское посольство за помощью. Власти Великобритании также не дали ответа на ноту диппредставительства, заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью «Известиям».

«Когда появилось официальное сообщение о том, что здесь был полицейский рейд против российских бизнесменов, мы обратились с соответствующей нотой в британский МИД. В отличие от некоторых других случаев мы ответа так и не получили, из чего я делаю вывод, что это дело очень сомнительное», — подчеркнул дипломат.

Сообщения о задержании Фридмана в британской столице поступили еще 3 декабря, но в Альфа-банке информацию опровергли: «Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом».

Однако по данным газеты The Independent, россиянина обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел Великобритании и лжесвидетельства.

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Виктория Кондратьева
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