Выявлена способность аллергии влиять на мозг и настроение

The Conversation: пищевая аллергия развивает нарушения поведения и настроения

Ученые из Школы медицины и наук о здоровье Университета Северной Дакоты выявили способность пищевой аллергии влиять на мозг и настроение. О выводах исследования рассказывается в журнале The Conversation.

Еще в 1949 году неврологи заметили, что у пациентов после употребления определенных продуктов, таких как молоко и яйца, развиваются нарушения поведения и настроения. Недавно исследователи подтвердили связь между пищевой гиперчувствительностью и различными психоневрологическими расстройствами, включая депрессию, тревогу, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и аутизм. Теперь было изучено, могут ли пищевые аллергены проявляться в виде поведенческих нарушений, особенно у людей с бессимптомными традиционными проявлениями аллергии.

В процессе экспериментов с мышами, чувствительных к общему аллергену на молоко — β-лактоглобулину, авторы заметили, что уровень IgE был повышен, хотя у них не было выраженных аллергических реакций. Они могли даже есть пищу, содержащую аллерген, в течение двух недель без каких-либо явных симптомов, несмотря на поддержание увеличенного уровня IgE.

Затем исследователи наблюдали, проявляли ли они какие-либо изменения в эмоциональном поведении. Поскольку мыши не обладают способностью говорить о своих ощущениях, они были проанализированы альтернативными способами. Например, «тревожные» мыши, как правило, проводят больше времени прячась. А более «депрессивные» мыши не будут длительное время пытаться бороться с тем, что их держат за хвост.

Интересно, что мыши, чувствительные к β-лактоглобулину, проявляли тревожное поведение через день после получения большого количества аллергена. У другой группы развилось состояние, похожее на депрессию, после употребления небольшого количества аллергена в течение двух недель. Кроме того, у подопытных наблюдались признаки воспаления мозга и повреждения нейронов, что, вероятно, может быть ответственно за их симптомы.

Специалисты также изучили долгосрочный эффект потребления аллергена, держа мышей на диете в течение месяца. Оказалось, что уровень IgE уменьшился у чувствительных испытуемых к концу месяца, что указывает на то, что постоянное присутствие небольшого количества аллергена приводит к снижению иммунных реакций. При этом признаки воспаления мозга сохранялись.

В будущем планируется провести дополнительные исследования длительного нейровоспаления у людей с бессимптомной пищевой аллергией. Вместе с тем считается, что хроническое воспаление мозга может быть причиной нейродегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера.